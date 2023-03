Gand-Wevelgem 2023 | brutta caduta per Filippo Ganna | costretto al ritiro

(Di domenica 26 marzo 2023) Brutte notizie per il ciclismo italiano dalla, la classica belga con i primi pavé della stagione. Quando mancavano circa 140 km al traguardo,per, che è rimasto a terra per un po’ prima di rialzarsi e di provare a rientrare. Dopo pochi minuti, però, il fuoriclasse piemontese ha deciso di ritirarsi. Da capire dunque quali siano le condizioni del fenomeno di Verbania, oggi davvero sfortunato. SportFace.

Il britannico Mark Cavendish non è partito alla, che è in corso. Non è una cosa preoccupante, ha fatto sapere la sua squadra kazaka, l'Astaba Qazaqstan, ma il corridore si è ammalato nelle ultime ore e si è deciso di non rischiarlo,...La diretta scritta della2023, appuntamento che fa entrare sempre più nel vivo la stagione delle classiche del Nord. Grande attesa per una delle corse più tradizionali, che anticipa di una settimana il Giro ...La stagione fiamminga prosegue il suo avvicinamento al Giro delle Fiandre con la, classica giunta alla sua edizione numero 85. Rispetto all'E3 di Harelbelke e al Giro delle Fiandre, laè però una corsa storicamente più semplice, con meno muri e ...

Pochi minuti fa è iniziata la Gand-Wevelgem 2023, corsa in linea maschile belga del circuito WorldTour che precede di una settimana esatta il Giro delle Fiandre 2023 (in programma quindi il 2 aprile), ...