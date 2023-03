Gand - Wevelgem 2023 | all - in Jumbo - Visma | vince Laporte | Van Aert secondo L' ordine d' arrivo - Sport - Altri Sport

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Ciclismo: Gand-Wevelgem. Laporte conquista la 85^ edizione - Cyclingtimenews : La ???? Francia torna a brindare sul podio della #GentWevelgem dopo Philippe Gaumont nel 1997 #christophelaporte >>>… - SportRepubblica : Gand-Wevelgem a Laporte, ma van Aert lo lascia vincere: il finale è da libro Cuore - TV7Benevento : Laporte vince Gand-Wevelgem 2023, Ganna cade - - Ciclonews_biz : Christophe Laporte conquista la vittoria nella Gand-Wevelgem 2023 precedendo il compagno di fuga e squadra Wout van… -

Il francese e il belga fanno il vuoto sul Kemmelberg e poi si 'dividono' la vittoria, che va comunque al gregario di ...Il video con gli highlights della2023, in cui la Jumbo Visma trionfa con l'arrivo in parata di Wout Van Aert e Christophe Laporte. Il fuoriclasse belga cede la vittoria al compagno francese, i due arrivano al ...Il francese arriva a braccetto con Van Aert, che gli 'cede' il successo(BELGIO) - Christophe Laporte ha vinto la 85esima edizione della, classica belga del pavè di 260,9 chilometri con partenza da Ypres e arrivo acon tre volte il Kemmel da superare. Il corridore francese della Jumbo - Visma ha avuto il via ...

Christophe Laporte ha vinto la Gand-Wewelgem 2023. Il ciclista francese ha vinto in modo incredibile. Perché raramente si è visto un arrivo letteralmente in parata in una delle grandi classiche delle ...(Adnkronos) - Il francese Christophe Laporte della Jumbo Visma si aggiudica l'85ma edizione della Gand-Wevelgem. Al secondo posto Vout Van Aert dello stesso team, che ha dato spazio al compagno di ...