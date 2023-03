Futuro digitale, al via il risiko delle nomine per l'innovazione (Di domenica 26 marzo 2023) Caro direttore, «no tech no party». E infatti nulla è ancora partito su cyber, digitale e innovazione tecnologica nonostante, almeno sulla carta, il momento sia proprio quello giusto. Al momento il governo si è limitato allo switch operato nell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dove un tecnico come Roberto Baldoni è stato sostituito in un baleno da Bruno Frattasi, un prefetto prossimo alla pensione, proprio in un frangente delicato come questo in cui i principiali siti governativi sono sotto costante attacco informatico. Fortunatamente, per correre ai ripari, già nelle prossime settimane si presenterà l'occasione adatta per prendere l'abbrivio. Nell'indifferenza politica generale, è di prossima scadenza il CdA del FNI - Fondo Nazionale innovazione - Cdp Venture Capital Sgr - nato con il tipico hype grillino sotto l'egida Di ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Caro direttore, «no tech no party». E infatti nulla è ancora partito su cyber,tecnologica nonostante, almeno sulla carta, il momento sia proprio quello giusto. Al momento il governo si è limitato allo switch operato nell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dove un tecnico come Roberto Baldoni è stato sostituito in un baleno da Bruno Frattasi, un prefetto prossimo alla pensione, proprio in un frangente delicato come questo in cui i principiali siti governativi sono sotto costante attacco informatico. Fortunatamente, per correre ai ripari, già nelle prossime settimane si presenterà l'occasione adatta per prendere l'abbrivio. Nell'indifferenza politica generale, è di prossima scadenza il CdA del FNI - Fondo Nazionale- Cdp Venture Capital Sgr - nato con il tipico hype grillino sotto l'egida Di ...

