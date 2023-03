Frecce Tricolori, i sorvoli su Roma per i 100 anni dell'Aeronautica di martedì 28 marzo (Di domenica 26 marzo 2023) Intanto cittadini e turisti possono visitare gratuitamente l'Air Force Experience fino a mercoledì in piazza del Popolo: simulatori ludici e la possibilità di vedere da vicino il caccia ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Intanto cittadini e turisti possono visitare gratuitamente l'Air Force Experience fino a mercoledì in piazza del Popolo: simulatori ludici e la possibilità di vedere da vicino il caccia ...

