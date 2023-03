Francia | protesta contro il bacino idrico | scontri

(Di domenica 26 marzo 2023) In unascossa da giorni dalle manifestazionila riforma delle pensioni violentitra dimostranti e polizia sono scoppiati a una dimostrazione non autorizzatail progetto dela Sainte-Soline, nell'est del pese, in Nuova Aquitania. Gruppi di black block hanno cercato di forzare il blocco della polizia che ha risposto con cariche. Ci sono 11 feriti tra i manifestanti uno dei quali in modo grave all'occhio e tre tra gli agenti. Almeno 3 veicoli della gendarmeria sono stati dati alle fiamme. Il ministro dell'Intrerno Gérald Darmanin punta il ditoquella che definisce l'estrema violenza dell'ultra-sinistrale forze dell'ordine.

Perché questa veementei francesi, anziché farla esplodere nelle piazze, non l' hanno sostanzialmente "parlamentarizzata", come, in certa misura, è successo da noi con la Lega prima e poi ...Una guerra per l'acqua si è scatenata a Sainte - Soline, comune di poco più di trecento abitanti nella regione della Nuova Aquitania, nel cuore della. Nel mirino i mega - bacini, in tutto 16, ...Manifestazione non autorizzata a Sainte - Soline contro la costruzione dell'opera. Tra i dimostranti oltre mille black bloc. L'area trasformata in campo di ...

Esteri / Francia, la riforma delle pensioni è legge ... hanno visto migliaia di francesi scendere in piazza contro la riforma. Le giornate di protesta hanno registrato una partecipazione record in ...La rivolta in Francia diventa 'Verde'. Dopo giorni di manifestazioni violente che hanno messo a ferro e fuoco il Paese dopo la riforma delle pensioni approvata dal Governo senza il voto del Parlamento ...