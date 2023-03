FOTO – Dzeko, allenamento in campo prima di Slovacchia-Bosnia (Di domenica 26 marzo 2023) Edin Dzeko si è allenato in campo con i compagni della Bosnia prima del match in casa della Slovacchia, in programma questa sera. TWEET – Edin Dzeko è sceso in campo con i compagni della propria Nazionale per svolgere l’allenamento ufficiale allo stadio nazionale di calcio di Bratislava prima della gara tra la Slovacchia e la Bosnia. Come si vede da una FOTO pubblicata su Twitter dalla Federazione calcistica della Bosnia-Erzegovina, l’attaccante dell’Inter figura tra i giocatori sul terreno di gioco. „A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine su ve?eras na Nacionalnom fudbalskom stadionu u Bratislavi odradili službeni trening pred sutrašnju utakmicu sa ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Edinsi è allenato incon i compagni delladel match in casa della, in programma questa sera. TWEET – Edinè sceso incon i compagni della propria Nazionale per svolgere l’ufficiale allo stadio nazionale di calcio di Bratislavadella gara tra lae la. Come si vede da unapubblicata su Twitter dalla Federazione calcistica della-Erzegovina, l’attaccante dell’Inter figura tra i giocatori sul terreno di gioco. „A“ reprezentativci Bosne i Hercegovine su ve?eras na Nacionalnom fudbalskom stadionu u Bratislavi odradili službeni trening pred sutrašnju utakmicu sa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : FOTO - Dzeko, allenamento in campo prima di Slovacchia-Bosnia - - GiGiglio99 : @UmbertoF97 Ero tentato da Abraham (che costa pure poco) o Dzeko (questo in foto) - franciiscooo8 : Perché sembra dzeko in questa foto - pazzalaz : @solonapoli11 @max_aIIegri @tripletemainb È tutto bellissimo: si lamenta della mano di Lukaku su Chiellini e mette… -