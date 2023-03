Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BiagioRR : RT @SecolodItalia1: Foti: “Il Fmi finanzi la Tunisia e l’Ue sostenga il piano Mattei del governo per l’Africa” - SecolodItalia1 : Foti: “Il Fmi finanzi la Tunisia e l’Ue sostenga il piano Mattei del governo per l’Africa” - Agenparl : MIGRANTI, FOTI (FDI): FMI FINANZI LA TUNISIA ED EUROPA SOSTENGA PIANO MATTEI PROPOSTO DA MELONI - -

... Tommasoe Lucio Malan, 'promettono da subito di abbassare i toni ritenendo doveroso favorire ... La sintesi perfetta della giornata la offre in un Tweet il senatore del Pd ed ex direttore del...... Tommasoe Lucio Malan, 'promettono da subito di abbassare i toni ritenendo doveroso favorire ... La sintesi perfetta della giornata la offre in un Tweet il senatore del Pd ed ex direttore del...