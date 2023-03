Forza Italia ora è più vicina a Meloni. Berlusconi rimuove i frondisti (Di domenica 26 marzo 2023) Nella storia di Forza Italia, che ormai va per i trent’anni, non era mai capitato che un capogruppo fosse defenestrato. Il particolare illustra da solo la radicalità del colpo di first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 marzo 2023) Nella storia di, che ormai va per i trent’anni, non era mai capitato che un capogruppo fosse defenestrato. Il particolare illustra da solo la radicalità del colpo di first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - raffaellapaita : Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Itali… - Antonio_Tajani : Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati di @forza_italia in #FriuliVeneziaGiulia che correranno alle prossim… - accidentiame : @forza_italia @LegaSalvini @FratellidItalia TUTTI MUTI???? SIETE PER CASO COMPLICI? #VaccineSideEffects… - DalilaAdrower : RT @ottogattotto: Finisce l'era #Ronzulli, sarà la #Fascina a guidare #FI. È sempre la preferita di turno dell'harem a decidere la linea po… -