Forza Italia | l’Opa di Fascina | ecco perché dietro la riorganizzazione del partito c’è la “quasi moglie”di Berlusconi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - raffaellapaita : Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Itali… - Antonio_Tajani : Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati di @forza_italia in #FriuliVeneziaGiulia che correranno alle prossim… - Luxgraph : Intervista a Berlusconi: «I cambi in Forza Italia? Decido io, e la linea resta la stessa. L’immobilismo fa male»… - Alfonso76491452 : @FlavioTosiTW @berlusconi @Antonio_Tajani @forza_italia @LiciaRonzulli Il suo politico, 1000 € tutti pensionati ' Bravi -

Non si tratta di democrazia, stanno cercando di dare loro passaporti razzisti con la. Oggi è impossibile andare in ospedale senza un passaporto razzista'. Ucraini d': 'Un anno lontano da ...In, come se non bastasse, a queste incessanti celebrazioni si sommano le Giornate nazionali ... Così l'originale May the force be with you ("Che lasia con te") suona quasi come May the ...Giancarlo Pittelli, avvocato, ex parlamentare di, ha riacquistato la libertà dopo tre anni di custodia cautelare, scontati per la maggior parte in carcere e per il resto agli arresti domiciliari (attualmente gli è inibito l'esercizio ...

Forza Italia ha preparato una squadra per le europee e "stiamo lavorando per la campagna elettorale in Friuli Venezia Giulia e le altre ...Intervista a Berlusconi dopo i cambiamenti in Forza: «Con mia moglie Marta e mia figlia Marina c’è un rapporto fatto di amore, stima e fiducia: ma la responsabilità politica è mia. Lo spostamento di C ...