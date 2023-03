Forza Italia, Berlusconi “Nesssuna rottamazione, decido io la linea” (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che, per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l'impegno di prima”. Così, Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, ha spiegato al Corriere della Sera in edicola oggi il motivo di alcuni cambi della guardia in alcuni posti chiave in seno al partito, che hanno visto coinvolti tra l'altro Licia Ronzulli, Paolo Barelli, Alessandro Sorte e Alessandro Cattaneo. “Lo spostamento di Cattaneo non è una punizione, è una razionalizzazione, mentre abbiamo voluto recuperare l'esperienza e la saggezza di Paolo Barelli” ha commentato il Cavaliere. “La linea politica di Forza ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Non abbiamo rottamato nessuno, abbiamo reso più efficiente la struttura, sostituendo alcuni coordinatori che, per diverse ragioni, avendo assunto altri incarichi o non essendo stati rieletti, non erano più in condizione di svolgere il loro compito con l'impegno di prima”. Così, Silvio, leader di, ha spiegato al Corriere della Sera in edicola oggi il motivo di alcuni cambi della guardia in alcuni posti chiave in seno al partito, che hanno visto coinvolti tra l'altro Licia Ronzulli, Paolo Barelli, Alessandro Sorte e Alessandro Cattaneo. “Lo spostamento di Cattaneo non è una punizione, è una razionalizzazione, mentre abbiamo voluto recuperare l'esperienza e la saggezza di Paolo Barelli” ha commentato il Cavaliere. “Lapolitica di...

