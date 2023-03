Formula 1 – Insulto razzista a Hamilton | 800 000 euro di multa a Nelson Piquet

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _imtheproblem_m : @lewh4milton La loro formula è superbia+insulto+ odio a Marc e Fabio+ qualche citazione di Valentino -

... prossime all', nei confronti di altri colleghi, vissuti forse come rivali o concorrenti e ... La sua musica è fatta secondo una: aggiungi i testi, aggiungi quattro accordi, agita bene ed ...La definizione di "agente straniero" non è un: identifica ambiti e norme per l'agire della ..."sviluppa e promuove politiche contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e...La definizione di "agente straniero" non è un: identifica ambiti e norme per l'agire della ..."sviluppa e promuove politiche contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e...

Stangata per Piquet: è salatissima la multa per gli insulti ad Hamilton Formula1 Web Magazine

L'ex pilota brasiliano si era lasciato andare nei confronti dell'inglese, facendo partire un'indagine conclusa oggi ...