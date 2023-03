Formazioni ufficiali Malta-Italia | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 26 marzo 2023) Alle 20.45 scenderanno in campoper un match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. LeEcco ledi(3-4-2-1) – Bonello; Apap, Borg, Attard; J.Mbong, Yankam, Guillamier, N.Muscat, Corbolan; Satariano Jones. A disp.: Grech, Formosa, Z.Muscat, Micallef, Brown, Paiber, Kristensen, Camenzuli; Teuma, P.Mbon, Nwoko, Dimech. CT: Michele Marcolini.(4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson Palmieri; Pessina, Cristante, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto. A disp.: Meret, Carnesecchi, Toloi, Darmian, Spinazzola, Acerbi, Jorginho, Verratti, Frattesi, Scamacca, Grifo, Berardi. CT: Roberto Mancini. L'articolo ...

LE SCELTE. L’Italia questa sera affronta Malta per le qualificazioni a Euro 2024. Il ct Mancini stravolge la formazione dopo la sconfitta con l’Inghilterra e affida la difesa a Scalvini e Romagnoli ...Mancini ha diramato i convocati per la sfida di questa sera tra Italia e Malta: salta all’occhio un’esclusione eccellente Dopo la sconfitta interna contro l’Inghilterra, gli ‘Azzurri’ questa… Leggi ...