Football americano, IFL 2023: successi per Dolphins, Panthers e Guelfi che volano sul 3-0 (Di domenica 26 marzo 2023) Si è conclusa la Week 4 della Italian Football League 2023. In campo tre match nel corso di questo weekend e, senza ombra di dubbio, gli spettatori non si sono certo annoiati, con sfide nelle quali gli attacchi l’hanno fatta da padrone. successi importanti per Guelfi, Dolphins e Panthers. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nel fine settimana della IFL. Dolphins Ancona – DUCKS Lazio 47-22: match che, come dice il punteggio, è dominato dagli attacchi. Ancona parte alla grande e chiude il primo quarto avanti già 20-0, con un 27-9 a metà partita. I Ducks provano a riaprire i conti ma il terzo periodo vede ancora i Dolphins in controllo con un ulteriore parziale di 13-7, prima del 47-22 conclusivo. FROGS Legnano Guelfi ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Si è conclusa la Week 4 della ItalianLeague. In campo tre match nel corso di questo weekend e, senza ombra di dubbio, gli spettatori non si sono certo annoiati, con sfide nelle quali gli attacchi l’hanno fatta da padrone.importanti per. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nel fine settimana della IFL.Ancona – DUCKS Lazio 47-22: match che, come dice il punteggio, è dominato dagli attacchi. Ancona parte alla grande e chiude il primo quarto avanti già 20-0, con un 27-9 a metà partita. I Ducks provano a riaprire i conti ma il terzo periodo vede ancora iin controllo con un ulteriore parziale di 13-7, prima del 47-22 conclusivo. FROGS Legnano...

