Firenze, in 15mila al corteo ex Gkn: "Siamo una marea. Ci tengono a bollire a fuoco lento ma noi abbiamo idee e progetti per ripartire"

Si è concluso il corteo indetto a Firenze per salvare la ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). Secondo gli organizzatori, la Rsu della fabbrica, "sono state almeno 15mila le presenze" alla manifestazione fiorentina, partita intorno alle 14 da viale Guidoni, nell'area ex Fiat, per giungere poi alla Fortezza da Basso. "Siamo una marea", ha dichiarato a fine manifestazione Dario Salvetti della Rsu della ex Gkn, che poi ha spiegato: "6 mesi senza stipendio è un modo per indurre i licenziamenti di fatto senza dichiararli, ci tengono a bollire a fuoco lento. Noi abbiamo alternative, abbiamo un piano industriale, vorremmo fare una cooperativa, abbiamo idee e progetti per ripartire".

