Fiorentina | emergenza sulla fascia sinistra contro l’Inter Altri tre indisponibili – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 marzo 2023)e Inter si affronteranno alla ripresa del campionato, ma entrambi convivono con lo stesso problema legato alla. Inoltre – come sottolineato dal Corriere dello Sport -,tre. IN– Vincenzo Italiano pensa già alalla ripresa del campionato dopo lo stop per le Nazionali, maè vera: assente Cristiano Biraghi per un attacco influenzale, mentre Terzic sta continuando il recupero dalla lesione all’adduttore dello scorso 27 febbraio. Problemi per laa Milano non ci dovrebbero essere, perché è previsto che l’esterno serbo torni a disposizione martedì alla ripresa ...