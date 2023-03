Fiorentina: 2 anni senza giocare in casa saranno tanti punti in meno (Di domenica 26 marzo 2023) Dal 2024 al 2026 la Fiorentina potrebbe giocare due anni in trasferta. Ecco l’analisi di Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport Giovedì scorso, sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha alzato l’allarme sulla prospettiva che la Fiorentina sia costretta a giocare dal 2024 al 2026 lontana dalla propria città. Ha fatto il calcolo di 120 gare tutte in trasferta, se la media degli appuntamenti sarà quella della stagione in corso, nella quale i viola sono stati impegnati anche sul fronte europeo. Il giornalista ha definito la circostanza «una follia», ricordando che questo prezzo è stato già pagato nel 1989-90, quando è stato ristrutturato l’impianto in occasione dei Mondiali organizzati in Italia. E se le Notti poi sono state Magiche, quelle domeniche per gli appassionati ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 marzo 2023) Dal 2024 al 2026 lapotrebbeduein trasferta. Ecco l’analisi di Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport Giovedì scorso, sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha alzato l’allarme sulla prospettiva che lasia costretta adal 2024 al 2026 lontana dalla propria città. Ha fatto il calcolo di 120 gare tutte in trasferta, se la media degli appuntamenti sarà quella della stagione in corso, nella quale i viola sono stati impegnati anche sul fronte europeo. Il giornalista ha definito la circostanza «una follia», ricordando che questo prezzo è stato già pagato nel 1989-90, quando è stato ristrutturato l’impianto in occasione dei Mondiali organizzati in Italia. E se le Notti poi sono state Magiche, quelle domeniche per gli appassionati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TiChecco : @idrocarburIover Assolutamente. Ma a parte l'Inter, e io, non si è mai visto un club persona dove l'attaccante è… - Camparino3 : @MatteoDovellini @rep_firenze Più che stagione direi carriera finita. Ha 36 anni il contratto con la fiorentina sca… - TitanACM : @Rossonero98x @filoni_diletta @RMCsport Champions League con una Lazio di scappati di casa, ottavo posto con la Fio… - rogai_giovanni : RT @violamad79: Ora va bene anche ad alcuni della stampa locale fare lo stadio a Campi ??quando lo diceva Rocco lo avete attaccato con una p… - Cucciolina96251 : RT @pazzamentejuve: #JuventusWomen La Juventus ha eguagliato un record che era imbattuto da quasi 10 anni. 66 gare consecutive in gol in S… -