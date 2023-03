Final Fantasy XVI | il mondo di gioco mostrato in un trailer

(Di domenica 26 marzo 2023)mente abbiamo potuto ammirare qualche scorcio deldiin un nuovissimodiXVI Fin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto nel corso di uno Showcase PS5 di due anni fa, l’ultimo atteso titolo della storica saga JRPG di Square Enix ha fatto parlare molto di sé. Dopo le recenti dichiarazioni ufficiali relative alla durata effettiva di questo nuovo capitolo, altre nuove e succose informazioni sono ora in arrivo. Infatti, nel recentediffuso in rete, tutti i fan che attendonoXVI possonomente dare uno sguardo approfondito aldi. Ildiin un ...

Essendo uno dei più grandi giochi in uscita nel 2023, non sorprende cheXVI abbia generato livelli stratosferici di hype ed eccitazione, e mentre ci avviciniamo alla sua uscita a giugno, Square Enix sta cercando di mantenere questo slancio. Durante il ...Nelle scorse ore si è svolta una nuova video presentazione al PAX East 2023 interamente dedicata aXVI della durata di circa un'ora , all'interno della quale Square Enix ha svelato nuovi trailer e numerosi dettagli interessanti. In vista dell'atteso lancio del sedicesimo capitolo ...Il PAX East di Square Enix includeva anche un nuovo gameplay delle incredibili battaglie Eikonic, rispondendo alle domande dei fan e altro ...

Final Fantasy 16, il video della presentazione al PAX East 2023 mostra il mondo di gioco Multiplayer.it

Finalmente abbiamo potuto ammirare qualche scorcio del mondo di gioco in un nuovissimo trailer di Final Fantasy XVI.Final Fantasy 16 proporrà due modalità grafiche e ora abbiamo modo di scoprire nel dettaglio quali saranno la risoluzione e il frame rate.