Film di Ivano Marescotti | tutti i personaggi indimenticabili del grande attore morto oggi

(Di domenica 26 marzo 2023)di, domenica 26 marzo, è un giorno di lutto per il cinema italiano. E’ infatti scomparso, all’età di 77 anni, il, volto amatissimo dele del piccolo schermo, ma anche del teatro.di, i ruoli di maggior successo dell’nel 1991 ha ... TAG24.

Tra gli ultimiinterpretati, 'Bar Giuseppe' diretto da Giulio Base. 'Che dolore:se n'è andato troppo presto. Mancherà tantissimo', il tweet di Base.In carrieraMarescotti ha recitato in oltre 120 tra, cortometraggi, serie tv e Fiction Rai e Mediaset. L'attività cinematografica gli ha fruttato 6 nomination al Nastro d'Argento, che ha ...Lutto nel cinema. Nel pomeriggio di oggi è morto a Ravenna l'attore e registaMarescotti. Aveva 77 anni e da qualche giorno era ricoverato all'ospedale civile per il ...in oltre sessanta; è ...

Film di Ivano Marescotti. Oggi, domenica 26 marzo, è un giorno di lutto per il cinema italiano. E’ infatti scomparso, all’età di 77 anni, il grande attore Ivano Marescotti, volto amatissimo del grande ...Addio all’attore Ivano Marescotti, interprete versatile di oltre 50 film, capace di spaziare da ruoli comici, che gli hanno regalato la popolarità, a quelli drammatici, che nel corso di una carriera c ...