Filippo Ganna: “Nulla di grave, solo una botta al ginocchio. Ci si rialza e si pensa a domani” (Di domenica 26 marzo 2023) Filippo Ganna si è ritirato alla Gand-Wevelgem quando mancavano 142 km al traguardo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è caduto in una curva verso destra mente si trovava nella parte alta del gruppo e ha deciso di abbandonare la classica belga, condizionata dalla pioggia e dalle strade scivolose. Il fuoriclasse piemontese, reduce dal secondo posto alla Milano-Sanremo e dalla decima piazza alla Saxo Classic di Herelbeke, ha battuto il ginocchio destro sull’asfalto, senza però riportare fratture o problemi di natura muscolare. Tutto sembra essere andato per il meglio e si può tirare un sospiro di sollievo, quando mancano un paio di settimane alla Parigi-Roubaix, Classica Monumento su cui l’alfiere della Ineos Grenadiers ha puntato il mirino. Filippo Ganna ha scritto una storia sul proprio ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)si è ritirato alla Gand-Wevelgem quando mancavano 142 km al traguardo. Il due volte Campione del Mondo a cronometro è caduto in una curva verso destra mente si trovava nella parte alta del gruppo e ha deciso di abbandonare la classica belga, condizionata dalla pioggia e dalle strade scivolose. Il fuoriclasse piemontese, reduce dal secondo posto alla Milano-Sanremo e dalla decima piazza alla Saxo Classic di Herelbeke, ha battuto ildestro sull’asfalto, senza però riportare fratture o problemi di natura muscolare. Tutto sembra essere andato per il meglio e si può tirare un sospiro di sollievo, quando mancano un paio di settimane alla Parigi-Roubaix, Classica Monumento su cui l’alfiere della Ineos Grenadiers ha puntato il mirino.ha scritto una storia sul proprio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Ciclismo, fiato sospeso per Filippo #Ganna: incidente nella @GentWevelgem a 15 giorni dalla @parisroubaix @INEOSGrenadiers h… - ninda1952 : RT @RaiNews: #Ciclismo, fiato sospeso per Filippo #Ganna: incidente nella @GentWevelgem a 15 giorni dalla @parisroubaix @INEOSGrenadiers ht… - Cyclingtimenews : @MATTEOTRENTIN il 3 febbraio twittava così ?? Da quel tweet due sole vittorie italiane con Filippo Ganna alla cron… - infoitsport : Filippo Ganna cade e batte il ginocchio, ma niente fratture dopo il ko alla Gand - infoitsport : Gand-Wevelgem 2023, caduta e ritiro per Filippo Ganna -