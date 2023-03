Figli coppie gay, a Napoli flash mob delle famiglie arcobaleno (Di domenica 26 marzo 2023) In piazza Municipio a Napoli si è tenuto il flash mob 'E figl so' piezz 'e core. Giù le mani dai diritti! ' organizzato dalle associazioni LGBTQIA+. Per ribadire con fermezza che sui diritti dei bambini delle coppie omogenitoriali non si accettano passi indietro. Tra i manifestanti Alessia Crocini, presidente delle famiglie arcobaleno e Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del comune di Napoli. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) In piazza Municipio asi è tenuto ilmob 'E figl so' piezz 'e core. Giù le mani dai diritti! ' organizzato dalle associazioni LGBTQIA+. Per ribadire con fermezza che sui diritti dei bambiniomogenitoriali non si accettano passi indietro. Tra i manifestanti Alessia Crocini, presidentee Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del comune di

