FIFA 23 FUT Birthday | ritorna il compleanno di FUT!

Leggi su imiglioridififa

(Di domenica 26 marzo 2023) Il FUT, odi FUT, o Anniversario di FUT, secondo le denominazioni utilizzate nella versione italiana, è un evento che EA Sports celebra nella modalitàUltimate Team a partire 2014 per festeggiare l’anniversario della nascita di tale modalità, avvenuto il 19 marzo del 2009. In23 ricorrerà il 14° anniversario di FUT. Questo il comunicato ufficiale: È INIZIATA LA FESTA PER IL FUTFesteggia il 14° anniversario di FUT con tantissimi beniamini del passato e aggiornamenti a 5 stelle a mosse abilità o piede debole, anche per le nuove ICONE FUT. Inoltre, gioca per ottenere oggetti giocatore e premi FUTcon un programma scambi FUTche ti consentirà di scambiare gettoni con una ...