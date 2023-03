Fiamme all’azienda vitivinicola Donnachiara | i proprietari | escludiamo il dolo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIntorno alle 12.00 di questa mattina un incendio ha interessato la cantina. Lehanno interessato solo la parte esterna dell’azienda, si sono propagate rapidamente a causa del vento ed è rimasta danneggiata la parte sinistra del tetto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento lee messo in sicurezza la struttura. Fortunatamente non è stato registrato nessun danno all’interno della struttura e alla produzione, fanno sapere idell’azienda vitininicola di Montefalcione. Sono ancora da appurare le cause dell’incendio, saranno le analisi dei caschi rossi a fornire eventuali indicazioni in merito, ma è da escludere l’ipotesi di un attoso. Spaventoso incendio devasta un’azienda, Vigili del Fuoco a ...