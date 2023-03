Feyenoord, da Tirana alla vetta della Eredivisie con la costante Roma (Di domenica 26 marzo 2023) Dalla notte di Tirana saranno passati 323 giorni, con Roma e Feyenoord che si incontreranno di nuovo sul campo per i quarti di finale di Europa League. Tante cose sono cambiate nell’una e nell’altra squadra ma entrambe partono da due punti fermi: Mourinho sulla panchina della Roma, Slot su quella del Feyenoord. La Roma dello Special One che, rispetto alla finale vinta, potrà contare su uno Spinazzola in più e ha sostituito il suo diamante grezzo, che ha brillato nella notte di Tirana, Zaniolo con una Joya, Dybala. Il Feyenoord, invece, ha quasi completamente rivoluzionato la squadra, con molti volti nuovi. Il nuovo Feyenoord dopo il calciomercato (Credit foto – pagina Facebook ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Dnotte disaranno passati 323 giorni, conche si incontreranno di nuovo sul campo per i quarti di finale di Europa League. Tante cose sono cambiate nell’una e nell’altra squadra ma entrambe partono da due punti fermi: Mourinho sulla panchina, Slot su quella del. Ladello Special One che, rispettofinale vinta, potrà contare su uno Spinazzola in più e ha sostituito il suo diamante grezzo, che ha brillato nella notte di, Zaniolo con una Joya, Dybala. Il, invece, ha quasi completamente rivoluzionato la squadra, con molti volti nuovi. Il nuovodopo il calciomercato (Credit foto – pagina Facebook ...

