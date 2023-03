Festa: il Teatro Gesualdo ritorna tempio della grande danza (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il nostro Teatro comunale torna ad essere il tempio della grande danza con il Premio internazionale Gesualdo danza“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, dopo che sabato sera sul palcoscenico di piazza Castello si sono alternati ragazzi straordinari che si sono confrontati con l’arte coreutica ai suoi massimi livelli. “Davanti ad una giuria di primi ballerini ed étoile provenienti da tutto il mondo- prosegue il primo cittadino- questi giovani artisti hanno dimostrato ognuno il proprio talento e la propria capacità di interpretare la danza. È stata un’emozione assistere alle loro performance per le quali abbiamo messo a disposizione un palcoscenico importante come quello del ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il nostrocomunale torna ad essere ilcon il Premio internazionale“. Così il sindaco di Avellino, Gianluca, dopo che sabato sera sul palcoscenico di piazza Castello si sono alternati ragazzi straordinari che si sono confrontati con l’arte coreutica ai suoi massimi livelli. “Davanti ad una giuria di primi ballerini ed étoile provenienti da tutto il mondo- prosegue il primo cittadino- questi giovani artisti hanno dimostrato ognuno il proprio talento e la propria capacità di interpretare la. È stata un’emozione assistere alle loro performance per le quali abbiamo messo a disposizione un palcoscenico importante come quello del ...

