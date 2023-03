Ferragnez | Vittoria fa disperare mamma Chiara Ferragni e lei la riprende | «Piccola teppista»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di domenica 26 marzo 2023)peste. Ladi casafai genitori con le sue marachelle. E, prontamente ha documentato tutto sul suo account Instagram. «», scrive l’influencer sotto una serie di scatti diche la ritraggono in diversi modi mentre rischia di rompere qualcosa. Prima in vasca, poi in doccia e, infine, la più buffa: mentre fa una smorfia attaccata al vetro della doccia. L’approvazione Non è la prima volta che idocumentano i capricci o gli scherzi che fa. Lache ha appena compiuto due anni è molto solare e spesso si rende protagonista di gag esilaranti. «Lei la vera star della ...