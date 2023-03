... è stata condivisa da alcune sigle sindacali con lo slogan "Se cinoi, il mondo si ferma". ... Nel comunicato, in un tripudio dial posto delle vocali finali per il rispetto del ...... è stata condivisa da alcune sigle sindacali con lo slogan "Se cinoi, il mondo si ferma". ... Nel comunicato, in un tripudio dial posto delle vocali finali per il rispetto del ...

"Fermiamo asterischi e schwa o distruggeranno l'italiano" ilGiornale.it

Enrico Dal Buono ferma gli entusiasmi (e le lamentele) di conservatori e progressisti che si accapigliano sul linguaggio inclusivo e la decisione della Crusca di bocciare l’introduzione negli atti giu ...Alla fine è dovuta intervenire la Crusca per fermare la follia fatta di asterischi e di schwa che si stava espandendo anche all'interno degli atti giuridici ...