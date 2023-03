Fermata la nave Ong finanziata da Banksy: Guardia costiera costretta a intervenire (Di domenica 26 marzo 2023) La nave Louise Michel, finanziata da Banksy, sottoposta a fermo amministrativo. Mentre proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove l'hotspot è al collasso con quasi 3 mila ospiti, la Guardia costiera è costretta a intervenire e a rispondere alle accuse dell'equipaggio dell'ultima Ong bloccata in porto. L'Organizzazione non governativa ha attaccato i militari dopo il fermo, avvenuto secondo quanto prevedono le norme del nuovo decreto, accusandoli di "restare a guardare durante le operazioni di salvataggio". È l'Adnkronos a riportare la replica della Guardia costiera che spiega cosa sia accaduto: "Non osservanza delle disposizioni impartite e un comportamento, "che già di per sé complicava il delicato lavoro di coordinamento dei soccorsi, ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) LaLouise Michel,da, sottoposta a fermo amministrativo. Mentre proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove l'hotspot è al collasso con quasi 3 mila ospiti, lae a rispondere alle accuse dell'equipaggio dell'ultima Ong bloccata in porto. L'Organizzazione non governativa ha attaccato i militari dopo il fermo, avvenuto secondo quanto prevedono le norme del nuovo decreto, accusandoli di "restare a guardare durante le operazioni di salvataggio". È l'Adnkronos a riportare la replica dellache spiega cosa sia accaduto: "Non osservanza delle disposizioni impartite e un comportamento, "che già di per sé complicava il delicato lavoro di coordinamento dei soccorsi, ...

