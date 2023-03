Federica Pellegrini, la prima volta non si scorda mai: il messaggio lascia tutti senza parole (Di domenica 26 marzo 2023) Federica Pellegrini, impossibile dimenticare la prima volta. La “Divina” ha sorpreso i fan con il messaggio condiviso sui social. La prima volta non si scorda mai: lo sa bene Federica Pellegrini, che su Instagram ha sorpreso i fan con un messaggio inaspettato. La “Divina” ha voluto condividere quanto vissuto con i suoi affezionati followers tramite … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 26 marzo 2023), impossibile dimenticare la. La “Divina” ha sorpreso i fan con ilcondiviso sui social. Lanon simai: lo sa bene, che su Instagram ha sorpreso i fan con uninaspettato. La “Divina” ha voluto condividere quanto vissuto con i suoi affezionati followers tramite … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Skoolsucks2 : RT @scomposta_: Il tizio che torna a casa “HO PAGATO UN CAMERA IN HOTEL IN INDIA A FEDERICA PELLEGRINI E SUO MARITO MENTRE GIRAVANO PECHINO… - she_is_strong : RT @cheTenebro: Tato sta per fracassarsi l'anima e lei pensa allo zaino -federica pellegrini ?? #pechinoexpress - SexyWonders_ : Federica Pellegrini #FedericaPellegrini - Cerberu1974 : RT @cheTenebro: Tato sta per fracassarsi l'anima e lei pensa allo zaino -federica pellegrini ?? #pechinoexpress - NoName100560 : Grazie #pechinoexpress per avermi fatto scoprire di amare Federica Pellegrini -