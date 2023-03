Federica Nargi e Alessandro Matri | weekend in famiglia tra sorrisi e relax

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alex52823 : La bellissima Federica Nargi ?? -

Oggi è una mamma e una moglie felice e fortunata , ma tutti l'abbiamo conosciuta e amata come velina di Striscia La Notizia, quando faceva coppia con. "I miei avrebbero preferito che ...Il grande pubblico l'ha conosciuta grazie a Striscia la Notizia : Costanza ha infatti vinto Veline, il programma estivo che nel 2008 l'ha portata ad essere scelta, in coppia con, per ...L'ex velina di Striscia la notizia (per quattro edizioni consecutive, con) sarà negli studi di Cologno Monzese per raccontarsi tra carriera e vita privata, legata indissolubilmente al ...

Federica Nargi incidente sulla neve e Alessandro Matri ride La Gazzetta dello Sport

Weekend in famiglia a Milano per Federica Nargi e Alessandro Matri. L'ex Velina e l'ex attaccante di Milan e Juventus tra le altre, come ampiamente documentato su Instagram, hanno trascorso il sabato ...Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia e modella, ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo nella quale ha ricordato il suo esordio in tv, sottolineando come quell'esperienza abbia ...