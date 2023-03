Faccia a faccia con Giletti (dopo le critiche): chi entra in studio, scintille in vista? (Di domenica 26 marzo 2023) Una vera e propria sorpresa. In studio a Non è l'Arena ecco che c'è anche Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 è ospite del collega Massimo Giletti dopo che le sue critiche alla trasmissione di La7 avevano fatto parecchio parlare. Mentana è protagonista di un faccia a faccia con il conduttore. Nell'intervista il giornalista dice la sua sui temi che stanno accendendo il Paese. Oltre a Mentana, tra gli ospiti ci Sandra Amurri, Luca Telese, il magistrato Massimo Russo, Ismaele Lavardera, Giacomo Di Girolamo (Tp24), Alfonso Sabella, Elvira Terranova, Simone Pillon e Veronica Ursida. Continuano infatti le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, con le telecamere sul territorio dell'ultimo capo di Cosa nostra. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) Una vera e propria sorpresa. Ina Non è l'Arena ecco che c'è anche Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 è ospite del collega Massimoche le suealla trasmissione di La7 avevano fatto parecchio parlare. Mentana è protagonista di uncon il conduttore. Nell'interil giornalista dice la sua sui temi che stanno accendendo il Paese. Oltre a Mentana, tra gli ospiti ci Sandra Amurri, Luca Telese, il magistrato Massimo Russo, Ismaele Lavardera, Giacomo Di Girolamo (Tp24), Alfonso Sabella, Elvira Terranova, Simone Pillon e Veronica Ursida. Continuano infatti le indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, con le telecamere sul territorio dell'ultimo capo di Cosa nostra. ...

