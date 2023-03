Fabrizio Bentivoglio si racconta sul palco del Petruzzelli: 'Per salvare il cinema bisogna puntare al bellissimo' (Di domenica 26 marzo 2023) A proposito: quando io leggo nelle recensioni 'Bentivoglio bravo come al solito' io mi offendo perché non è vero, io cerco di fare sempre meglio film dopo film, altro che come al solito!'. Al termine ... Leggi su baritoday (Di domenica 26 marzo 2023) A proposito: quando io leggo nelle recensioni 'bravo come al solito' io mi offendo perché non è vero, io cerco di fare sempre meglio film dopo film, altro che come al solito!'. Al termine ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... baritoday : Fabrizio Bentivoglio si racconta sul palco del Petruzzelli: 'Per salvare il cinema bisogna puntare al bellissimo'… - 01Distribution : La giovane e bella Marcolina riaccenderà in Casanova un desiderio di conquista che non sentiva da anni... Bianca Pa… - 01Distribution : Da un lato la vita tormentata dell'affermato regista Bernardi, dall'altro una corte piena di fascino e seduzione co… - laHantucci : Quando incroci Fabrizio Bentivoglio che, con gli occhi pesti di sonno, esce da un bar con una confezione di latte i… - pax731 : @DomenicoDistas3 mamma com'è invecchiato fabrizio bentivoglio! -