"Fa schifo". Mentana travolge Travaglio: la vignetta-scandalo (Di domenica 26 marzo 2023) Doppio schiaffo di Enrico Mentana a Marco Travaglio. Il direttore del TG La7, ospite di Massimo Giletti a “Non è l'Arena”, domenica 26 marzo, si è levato diversi sassolini dalla scarpa. Tema caldo: la guerra in Ucraina. In apertura di puntata, Giletti ha pungolato il direttore: “La scorsa settimana qui da me, Travaglio (direttore de Il Fatto Quotidiano, nda) ha detto che in Italia non c'è libertà di pensiero sulla guerra”, “È andata in onda l'intervista?! Sì? E allora? Eh no… dai ragazzi… che Travaglio sia imbavagliato è difficile, vuol dire che non vede La7” ha ribattuto sornione Mentana. Giletti ha insistito ricordando le liste di opinionisti e giornalisti presunti filoputiniani fatte dal Corriere della Sera ma Mentana ha graffiato: “Non c'è sera che in un talk show non ci siano ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Doppio schiaffo di Enricoa Marco. Il direttore del TG La7, ospite di Massimo Giletti a “Non è l'Arena”, domenica 26 marzo, si è levato diversi sassolini dalla scarpa. Tema caldo: la guerra in Ucraina. In apertura di puntata, Giletti ha pungolato il direttore: “La scorsa settimana qui da me,(direttore de Il Fatto Quotidiano, nda) ha detto che in Italia non c'è libertà di pensiero sulla guerra”, “È andata in onda l'intervista?! Sì? E allora? Eh no… dai ragazzi… chesia imbavagliato è difficile, vuol dire che non vede La7” ha ribattuto sornione. Giletti ha insistito ricordando le liste di opinionisti e giornalisti presunti filoputiniani fatte dal Corriere della Sera maha graffiato: “Non c'è sera che in un talk show non ci siano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Enrico Mentana: «Se tu dici di un giornalista “cranio impoverito” non è satira, è un’offesa. Si può dire che fa sch… - EzioRebasti : RT @MarcoFattorini: Enrico Mentana: «Se tu dici di un giornalista “cranio impoverito” non è satira, è un’offesa. Si può dire che fa schifo?… - ernestocaprari : RT @MarcoFattorini: Enrico Mentana: «Se tu dici di un giornalista “cranio impoverito” non è satira, è un’offesa. Si può dire che fa schifo?… - shziwnw : RT @MarcoFattorini: Enrico Mentana: «Se tu dici di un giornalista “cranio impoverito” non è satira, è un’offesa. Si può dire che fa schifo?… - Yojmto : RT @MarcoFattorini: Enrico Mentana: «Se tu dici di un giornalista “cranio impoverito” non è satira, è un’offesa. Si può dire che fa schifo?… -