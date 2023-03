F1, abrogata la Direttiva Tecnica 39: la FIA ha ritenuto che le nuove regole fossero sufficienti (Di domenica 26 marzo 2023) Colpo a sorpresa? Un po’ sì, anche se in F1 non c’è da essere stupiti. Stando a quanto riportato da Motorsport.com, la FIA ha abrogato l’arcinota Direttiva Tecnica 39, che era stata introdotta nel 2022 e applicata a partire dal GP del Belgio, allo scopo di minimizzare il fenomeno del porpoising, ovvero del pompaggio aerodinamico. Secondo la testata, il provvedimento in questione è stato comunicato esclusivamente alle scuderie. Nei fatti, con questa presa di posizione si è eliminata la metrica AOM con la quale i delegati tecnici controllavano le oscillazioni nel telaio per il rispetto della norma citata. Questo perché? La Federazione Internazionale dell’Automobile ha ritenuto che le nuove regole, legate al sollevamento del marciapiede del fondo di 15 mm e del gomito dove si alza il diffusore posteriore ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Colpo a sorpresa? Un po’ sì, anche se in F1 non c’è da essere stupiti. Stando a quanto riportato da Motorsport.com, la FIA ha abrogato l’arcinota39, che era stata introdotta nel 2022 e applicata a partire dal GP del Belgio, allo scopo di minimizzare il fenomeno del porpoising, ovvero del pompaggio aerodinamico. Secondo la testata, il provvedimento in questione è stato comunicato esclusivamente alle scuderie. Nei fatti, con questa presa di posizione si è eliminata la metrica AOM con la quale i delegati tecnici controllavano le oscillazioni nel telaio per il rispetto della norma citata. Questo perché? La Federazione Internazionale dell’Automobile hache le, legate al sollevamento del marciapiede del fondo di 15 mm e del gomito dove si alza il diffusore posteriore ...

