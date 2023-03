Europa e Germania ci lasciano a piedi: sì al motore termico con gli "e-fuels". No ai biocarburanti (Di domenica 26 marzo 2023) L'asse politico tra il commissario Timmermans e il ministro tedesco Wissing boccia di fatto la tecnologia su cui aveva puntato Roma. Pichetto: "Contiamo che Bruxelles non sia irragionevole dinanzi alle nostre richieste". Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) L'asse politico tra il commissario Timmermans e il ministro tedesco Wissing boccia di fatto la tecnologia su cui aveva puntato Roma. Pichetto: "Contiamo che Bruxelles non sia irragionevole dinanzi alle nostre richieste".

