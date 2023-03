Euro2032, Roma ha avanzato ufficialmente la sua candidatura: il piano (Di domenica 26 marzo 2023) La Capitale italiana non si ferma. Anzi, vuole cercare il raddoppio ospitando tra le sue leggendarie mura un altro evento di respiro internazionale. Il calendario del Comune capitolino, adesso, sembra essere ricco di appuntamenti che dovrebbero trasformare la Città Eterna nel fantomatico ombelico del mondo: dopo aver archiviato il Giubileo del 2025 e l’Expo del 2030, la Giunta ha messo ufficialmente nel mirino Euro2032 con Roma prontissima ad accogliere anche la rassegna continentale del grande calcio dedicata alle Nazionali migliori del Vecchio Continente. Euro2032 a Roma: le parole di Alessandro Onorato “Roma è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza della candidatura italiana ad ospitare gli europei ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) La Capitale italiana non si ferma. Anzi, vuole cercare il raddoppio ospitando tra le sue leggendarie mura un altro evento di respiro internazionale. Il calendario del Comune capitolino, adesso, sembra essere ricco di appuntamenti che dovrebbero trasformare la Città Eterna nel fantomatico ombelico del mondo: dopo aver archiviato il Giubileo del 2025 e l’Expo del 2030, la Giunta ha messonel mirinoconprontissima ad accogliere anche la rassegna continentale del grande calcio dedicata alle Nazionali migliori del Vecchio Continente.: le parole di Alessandro Onorato “è tornata ad essere protagonista dei grandi eventi e potrà certamente rappresentare un punto di forza dellaitaliana ad ospitare gli europei ...

