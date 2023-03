Euro 2024, la Nazionale di Mancini può qualificarsi agli Europei anche da ultima del girone: cosa prevede il regolamento (Di domenica 26 marzo 2023) Il percorso di qualificazione dell’Italia verso gli Europei del 2024 non è iniziato nel migliore dei modi. Il 23 marzo, la Nazionale allenata dal ct Roberto Mancini ha perso 2-1 contro l’Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli. Una brutta prestazione, che ci fa sprofondare subito all’ultimo posto del girone C, dove giocano anche Malta, Macedonia del Nord e Ucraina. La strada verso la qualificazione agli Europei, però, potrebbe essere meno insidiosa del previsto. Se anche dovessero arrivare ultimi nel girone, infatti, gli azzurri avrebbero comunque la certezza di qualificarsi ai playoff. Il merito è del «sistema Nations», che è organizzato in quattro serie: A, B, C e D. Al momento, l’Italia è in ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Il percorso di qualificazione dell’Italia verso glipei delnon è iniziato nel migliore dei modi. Il 23 marzo, laallenata dal ct Robertoha perso 2-1 contro l’Inghilterra allo stadio Maradona di Napoli. Una brutta prestazione, che ci fa sprofondare subito all’ultimo posto delC, dove giocanoMalta, Macedonia del Nord e Ucraina. La strada verso la qualificazionepei, però, potrebbe essere meno insidiosa del previsto. Sedovessero arrivare ultimi nel, infatti, gli azzurri avrebbero comunque la certezza diai playoff. Il merito è del «sistema Nations», che è organizzato in quattro serie: A, B, C e D. Al momento, l’Italia è in ...

