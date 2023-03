Euro 2024, gli azzurri battono Malta per 0-2. Il ct Mancini: «Potevamo fare meglio quasi tutto, ora andiamo avanti» (Di domenica 26 marzo 2023) Sconfitti all’esordio con l’Inghilterra lo scorso 23 marzo, gli azzurri di Roberto Mancini conquistano la vittoria contro Malta per 2-0 nella seconda partita di qualificazione per gli Europei del 2024. Con la rete di Retegui al 15? e di Pessina al 27?, la Nazionale ha battuto gli undici di Marcolini. «Non ci sono medicine giuste o sbagliate, dobbiamo cercare di giocare bene a calcio. faremo diversi cambi perché dovendo nuovamente giocare dopo tre giorni certe valutazioni vanno fatte», aveva detto il ct della Nazionale Mancini poco prima della partita allo stadio di Ta’ Qal. Tra i più criticati dopo la sconfitta di giovedì Jorginho e Verratti. Il tecnico si era espresso subito a difesa del gruppo: «Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste perché si guarda solo ... Leggi su open.online (Di domenica 26 marzo 2023) Sconfitti all’esordio con l’Inghilterra lo scorso 23 marzo, glidi Robertoconquistano la vittoria controper 2-0 nella seconda partita di qualificazione per glipei del. Con la rete di Retegui al 15? e di Pessina al 27?, la Nazionale ha battuto gli undici di Marcolini. «Non ci sono medicine giuste o sbagliate, dobbiamo cercare di giocare bene a calcio.mo diversi cambi perché dovendo nuovamente giocare dopo tre giorni certe valutazioni vanno fatte», aveva detto il ct della Nazionalepoco prima della partita allo stadio di Ta’ Qal. Tra i più criticati dopo la sconfitta di giovedì Jorginho e Verratti. Il tecnico si era espresso subito a difesa del gruppo: «Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste perché si guarda solo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #EURO2024Qualifiers | @Azzurri, #Scalvini: 'Vincere è sempre una bella cosa. Ecco in che cosa potevamo fare meglio'… - Azzurri : 3??0?? #Azzurri convocati dal Ct #Mancini per le gare di qualificazione ad #EURO2024 contro #Inghilterra e #Malta ??… - Pall_Gonfiato : Qualificazioni Euro 2024, Malta-Italia 0-2: gli Azzurri la chiudono nel primo tempo - fisco24_info : Euro 2024: Malta-Italia 0-2. Tre punti e poco più, Azzurri vincono con Retegui: L'argentino e Pessina firmano 2-0 a… - sportli26181512 : MN - Italia, Tonali confeziona due assist e si guadagna un sette in pagella: Vittoria per l'Italia, che ha battuto… -