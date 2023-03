Esposte più di 400 fotografie firmate da 185 fotografi, tra cui Margaret Bourke-White, Lee Miller, Diane Arbus, Irving Penn, Cecil Beaton, Ugo Mulas, David Bailey... (Di domenica 26 marzo 2023) Immaginate un racconto per immagini – più di 400 – che copre gli anni che vanno dal 1910 al 1980, dove i protagonisti sono personaggi della cultura, attori, politici, momenti di storia, artisti, città, top model (e assieme a loro, abiti e stili che hanno fatto epoca). Chronorama. Tesori fotografici del 20° secolo guarda le foto Leggi anche › Ruth Orkin. Una nuova scoperta › Eve Arnold, esploratrice di umanità ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 marzo 2023) Immaginate un racconto per immagini – più di 400 – che copre gli anni che vanno dal 1910 al 1980, dove i protagonisti sono personaggi della cultura, attori, politici, momenti di storia, artisti, città, top model (e assieme a loro, abiti e stili che hanno fatto epoca). Chronorama. Tesorici del 20° secolo guarda le foto Leggi anche › Ruth Orkin. Una nuova scoperta › Eve Arnold, esploratrice di umanità ...

