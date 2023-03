Esplosione in un’abitazione a Sant’Urbano: morta Alina Crenicean (Di domenica 26 marzo 2023) Una famiglia distrutta a Sant’Urbano (Padova), a seguito di un’Esplosione avvenuto nello loro abitazione. Ad avere la peggio Alina Crenicean. La donna di origini romene è morta, mentre il marito e i due figli sono rimasti feriti ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni. Alina Crenicean era a piano terra e stava preparando la colazione alla sua famiglia quando una fuga di gas ha provocato la deflagrazione. Dopo il botto devastante, che ha investito in pieno Alina, si è innescato un incendio. Il marito stava ancora riposando al primo piano e ha avuto la prontezza di spirito di prendere i due figli con sé e uscire di casa prima che i muri crollassero. Alina era in Italia da molti anni ed era sposata da dieci anni con ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 26 marzo 2023) Una famiglia distrutta a(Padova), a seguito di un’avvenuto nello loro abitazione. Ad avere la peggio. La donna di origini romene è, mentre il marito e i due figli sono rimasti feriti ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni.era a piano terra e stava preparando la colazione alla sua famiglia quando una fuga di gas ha provocato la deflagrazione. Dopo il botto devastante, che ha investito in pieno, si è innescato un incendio. Il marito stava ancora riposando al primo piano e ha avuto la prontezza di spirito di prendere i due figli con sé e uscire di casa prima che i muri crollassero.era in Italia da molti anni ed era sposata da dieci anni con ...

