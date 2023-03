Esplosione in una palazzina nel Padovano: muore mamma, feriti i due figli e il papà (Di domenica 26 marzo 2023) Un’Esplosione con successivo incendio è avvenuta stamane all’interno di un’abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas. Una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti... Leggi su feedpress.me (Di domenica 26 marzo 2023) Un’con successivo incendio è avvenuta stamane all’interno di un’abitazione di Sant'Urbano (Padova) per una probabile fuga di gas. Unaè morta e due bambini e ilsono rimasti...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24Italy : #Fuga di gas, esplosione in un'abitazione a Sant'Urbano: muore una donna, feriti il marito e i due figli - susydigennaro : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Sant'Urbano (Padova), esplosione in una palazzina: morta una donna, in salvo il marito e i figli https://… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Sant'Urbano (Padova), esplosione in una palazzina: morta una donna, in salvo il marito e i figli https://… - laltra_opinione : #Padova, tragedia questa a mattina: una donna è morta nell'#Incendio seguito da un'#esplosione che ha interessato u… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LA TRAGEDIA - Sant'Urbano (Padova), esplosione in una palazzina: morta una donna, in salvo il marito e i figli https://… -