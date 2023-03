Esplosione in una casa: muore una donna, marito e figli feriti (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia a Sant'Urbano (Padova), dove è avvenuta un'Esplosione all'interno di un'abitazione . Una donna è morta , mentre il marito e i due figli sono rimasti feriti. A originare la scoppio, a cui è ... Leggi su globalist (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia a Sant'Urbano (Padova), dove è avvenuta un'all'interno di un'abitazione . Unaè morta , mentre ile i duesono rimasti. A originare la scoppio, a cui è ...

