Esplosione a Sant'Urbano: una vittima e tre feriti (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia a Sant'Urbano, in provincia di Padova, dove un'Esplosione, dovuta a una probabile fuga di gas, ha dato origine a un incendio all'interno di un'abitazione: una donna è morta mentre il marito e i figli della vittima sono rimasti feriti. Esplosione a Sant'Urbano, nel Padovano. Si ipotizza una fuga di gas È stata identificata come Alina Crenicean, di origini romene, la mamma che ha perso la vita nel drammatico incendio divampato all'interno del suo appartamento a seguito di un'Esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. La deflagrazione è avvenuta poco prima delle ore 08:00 di domenica 26 marzo. Dopo aver ricevuto le prime segnalazioni su quanto accaduto, sul posto si sono prontamente recate alcune squadre dei vigili del fuoco di Este, Rovigo e Padova.

