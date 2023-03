Esplode palazzina nel padovano, muore una donna (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia stamattina a Sant'Urbano, in provincia di Padova. Poco prima delle 8 è esploso un appartamento in una palazzina, probabilmente per una fuga di gas. Ne è seguito un incendio. Morta una donna, ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 marzo 2023) Tragedia stamattina a Sant'Urbano, in provincia di Padova. Poco prima delle 8 è esploso un appartamento in una, probabilmente per una fuga di gas. Ne è seguito un incendio. Morta una, ...

