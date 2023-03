Esplode palazzina in provincia di Padova, un morto e tre feriti (Di domenica 26 marzo 2023) Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta questa mattina all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano, in provincia di Padova, per una probabile fuga di gas. Una donna è morta mentre il marito e due bambini sono rimasti feriti. Leggi su tg24.sky (Di domenica 26 marzo 2023) Un'esplosione con successivo incendio è avvenuta questa mattina all'interno di un'abitazione di Sant'Urbano, indi, per una probabile fuga di gas. Una donna è morta mentre il marito e due bambini sono rimasti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoCiapoi : RT @SkyTG24: Esplode palazzina in provincia di Padova, un morto e tre feriti - LiveSicilia : Esplode una palazzina: muore la madre, feriti marito e figli - SkyTG24 : Esplode palazzina in provincia di Padova, un morto e tre feriti - gazzettaparma : Esplode una palazzina a Padova, una mamma è morta e due bambini e il papà sono rimasti feriti - MediasetTgcom24 : Sant'Urbano (Padova), esplosione in una palazzina: morta una donna, in salvo il marito e i figli #SantUrbano… -