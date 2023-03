Escursionisti in difficoltà: tre interventi del Soccorso Alpino, due con l’elisoccorso (Di domenica 26 marzo 2023) Diversi interventi sabato 25 marzo per il Soccorso Alpino e speleologico della VI Delegazione Orobica. I tecnici sono stati allertati poco prima delle 10 per un ciclista, che aveva avuto un malore mentre si trovava lungo il sentiero con un amico, nel territorio del comune di San Giovanni Bianco. L’amico ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato subito le squadre del Soccorso Alpino, nove i tecnici impegnati, compresi i due di turno a Oltre il Colle. Le squadre hanno operato a supporto dell’eliSoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno raggiunto con il mezzo fuoristrada la zona dove c’era la persona da soccorrere; hanno trasportato l’uomo, di circa 50 anni, con la barella portantina per una quindicina di minuti in un luogo dove è stato ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 marzo 2023) Diversisabato 25 marzo per ile speleologico della VI Delegazione Orobica. I tecnici sono stati allertati poco prima delle 10 per un ciclista, che aveva avuto un malore mentre si trovava lungo il sentiero con un amico, nel territorio del comune di San Giovanni Bianco. L’amico ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato subito le squadre del, nove i tecnici impegnati, compresi i due di turno a Oltre il Colle. Le squadre hanno operato a supporto dell’elidi Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno raggiunto con il mezzo fuoristrada la zona dove c’era la persona da soccorrere; hanno trasportato l’uomo, di circa 50 anni, con la barella portantina per una quindicina di minuti in un luogo dove è stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lecco_notizie : Quattro escursionisti in difficoltà sul Resegone, interviene l’elicottero dei vigili del fuoco - Bruna71347573 : RT @vigilidelfuoco: In difficoltà su una parete rocciosa a 1.800 mt d’altezza, soccorsi con l’elicottero A 109 dei #vigilidelfuoco due escu… - gi11es : RT @vigilidelfuoco: In difficoltà su una parete rocciosa a 1.800 mt d’altezza, soccorsi con l’elicottero A 109 dei #vigilidelfuoco due escu… - Debora72174569 : RT @vigilidelfuoco: In difficoltà su una parete rocciosa a 1.800 mt d’altezza, soccorsi con l’elicottero A 109 dei #vigilidelfuoco due escu… - MassimoChiaram7 : RT @vigilidelfuoco: In difficoltà su una parete rocciosa a 1.800 mt d’altezza, soccorsi con l’elicottero A 109 dei #vigilidelfuoco due escu… -

4 escursionisti di Como e Milano bloccati in Val Grande. Interviene l'elicottero I quattro, che hanno avuto difficoltà a rientrare a causa della perdita di uno scarpone nella neve da parte di uno degli escursionisti della comitiva, sono stati prelevati in quota, trasportati al ... Perde uno scarpone nella neve e rimane bloccato in quota con i compagni, recuperato dall'elicottero dei Vigili del fuoco I 4 escursionisti, originari di Como e di Milano, hanno avuto difficoltà a rientrare a causa della perdita di uno scarpone nella neve da parte di uno di loro. Sono stati prelevati in quota, ... Quattro escursionisti in difficoltà sul Resegone, interviene l'elicottero dei vigili del fuoco Sempre nel pomeriggio di oggi si è svolto un intervento simile per il soccorrere un escursionista in difficoltà sopra i monti di Premana. Scarica il PDF pagina I quattro, che hanno avutoa rientrare a causa della perdita di uno scarpone nella neve da parte di uno deglidella comitiva, sono stati prelevati in quota, trasportati al ...I 4, originari di Como e di Milano, hanno avutoa rientrare a causa della perdita di uno scarpone nella neve da parte di uno di loro. Sono stati prelevati in quota, ...Sempre nel pomeriggio di oggi si è svolto un intervento simile per il soccorrere un escursionista insopra i monti di Premana. Scarica il PDF pagina Quattro escursionisti in difficoltà sul Resegone, interviene l'elicottero ... Lecco Notizie