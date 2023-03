Er gol de Turone era bono, stasera su Rai 1 in seconda serata (Video) (Di domenica 26 marzo 2023) stasera su Rai 1 va in onda Er gol de Turone era bono, un film documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet Er gol de Turone era bono è il film documentario che Rai 1 manda in onda stasera in seconda serata, subito dopo l'incontro Malta-Italia. Quella che vedremo, alle 23:00 circa, è la storia di un goal annullato alla Roma in una partita decisiva per lo scudetto contro la Juventus. SINOSSI Il 10 maggio 1981 durante un Juventus - Roma, decisiva per lo scudetto, Maurizio "Ramon" Turone, difensore della Roma, negli ultimi minuti di gioco si sgancia dalle retrovie e si inserisce in area avversaria per mettere la palla in rete con un meraviglioso gol di testa. L'arbitro fischia il gol, … Leggi su movieplayer (Di domenica 26 marzo 2023)su Rai 1 va in onda Er gol deera, un film documentario di Francesco Miccichè e Lorenzo Rossi Espagnet Er gol deeraè il film documentario che Rai 1 manda in ondain, subito dopo l'incontro Malta-Italia. Quella che vedremo, alle 23:00 circa, è la storia di un goal annullato alla Roma in una partita decisiva per lo scudetto contro la Juventus. SINOSSI Il 10 maggio 1981 durante un Juventus - Roma, decisiva per lo scudetto, Maurizio "Ramon", difensore della Roma, negli ultimi minuti di gioco si sgancia dalle retrovie e si inserisce in area avversaria per mettere la palla in rete con un meraviglioso gol di testa. L'arbitro fischia il gol, …

