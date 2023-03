Equipe - Anche il Paris Saint Germain su Kim (Di domenica 26 marzo 2023) Come riportato dall'Equipe, ci sarebbe Anche il Paris Saint Germain su Kim. Sul quotidiano si legge: “Kim garantisce la sicurezza di una delle squadre più vorticose del continente in questa stagione. Il Napoli ha visto esplodere negli ultimi mesi il valore del suo difensore sudcoreano (47 presenze, 3 gol) e, se rimarrà fedele alla sua reputazione, il suo presidente Aurelio De Laurentiis sarà sicuramente difficile da convincere quest’estate. A suo agio palla al piede, estremamente forte atleticamente e in grado di gestire gli squilibri, il (probabile) futuro campione italiano presenta un profilo completo che attrae qualsiasi grande squadra in cerca di rinforzo in questa posizione”. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la priorità del Paris Saint ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 marzo 2023) Come riportato dall', ci sarebbeilsu Kim. Sul quotidiano si legge: “Kim garantisce la sicurezza di una delle squadre più vorticose del continente in questa stagione. Il Napoli ha visto esplodere negli ultimi mesi il valore del suo difensore sudcoreano (47 presenze, 3 gol) e, se rimarrà fedele alla sua reputazione, il suo presidente Aurelio De Laurentiis sarà sicuramente difficile da convincere quest’estate. A suo agio palla al piede, estremamente forte atleticamente e in grado di gestire gli squilibri, il (probabile) futuro campione italiano presenta un profilo completo che attrae qualsiasi grande squadra in cerca di rinforzo in questa posizione”. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, la priorità del...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : L’Equipe – Non solo Skriniar, il PSG segue anche Kim ma sarà difficile convincere De Laurentiis… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EQUIPE - Non solo Skriniar, il PSG segue anche Kim ma sarà difficile convincere De Laurentiis - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EQUIPE - Non solo Skriniar, il PSG segue anche Kim ma sarà difficile convincere De Laurentiis - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EQUIPE - Non solo Skriniar, il PSG segue anche Kim ma sarà difficile convincere De Laurentiis - fiera_calcio : Marzo 2023, anche l’Equipe si è accorto di Maignan. Una vera scoperta… -