Entrata a luci spente Meloni | dove e con chi ha trascorso la serata | clamoroso | Guarda

(Di domenica 26 marzo 2023)di spensieratezza per Giorgia. A sorpresa dei presenti, il premier ha assistito allo spettacolo 'Amore + Iva' di Checco Zalone. Il presidente del Consiglio è entrato nel teatro Brancaccio di Roma per assistere a, un minuto prima che si aprisse il sipario. Solo dopo un paio d'ore di show, il comico pugliese ha riferito al pubblico della presenza della leader di Fratelli d'Italia. "Non mi fate fare figure di m.... che c'è la presidente del consiglio qua che ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron", ha ironizzato lasciando tutti di stucco. E infatti, quando si sono riaccese lein sala, laè apparsa. Il premier è stato scortato, tra gli altri, dal compagno Andrea Giambruno e dal sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi. Oltre ...

