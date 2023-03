Enpam | le denunce di medici e dentisti e la trasparenza che non c’è Perché serve riformare l’ente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023) L’enorme scalpore suscitato dallo scoop de Il Fatto Quotidiano sul caso delle due fondazioni dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, degli intrecci coniugali e ministeriali e di chissà quando ancora emergerà dall’inchiesta della Guardia di Finanza, e dalle risposte alle tre interrogazioni parlamentari presentate, fa tornare d’attualità un altro ente, decisamente più importante per numero di associati e patrimonio, l’, Ente Nazionale Previdenza e Assistenza. Me ne sono già occupato in due occasioni, la prima per raccontare degli emolumenti faraonici dei suoi amministratori che siedono sugli scranni da tempi biblici, alternandosi nelle cariche in una specie di slalom fra le incompatibilità, di investimenti arrischiati coi soldi degli associati e di parecchio altro ancora. La seconda per raccontare di un altro ...