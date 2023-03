Endometriosi, Palazzo Madama si illumina di giallo (Di domenica 26 marzo 2023) Il Senato della Repubblica aderisce all'iniziativa "Facciamo luce sull'Endometriosi". Ieri, sabato 25 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell'Endometriosi, la facciata di Palazzo Madama e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Il Senato della Repubblica aderisce all'iniziativa "Facciamo luce sull'". Ieri, sabato 25 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell', la facciata die' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvasicilia : Adrano. Il 28 marzo la Giornata mondiale dell'endometriosi. A palazzo Bianchi e in 2 scuole incontri con specialist… - CosenzaPage : A Palazzo dei Bruzi riflessione sull’endometriosi, patologia che in Italia colpisce più di 3 milioni di donne - BitontoLiveIt : Luce gialla su Palazzo Gentile per il mese della consapevolezza dell’endometriosi - artemalvac : RT @comunepordenone: La #principessa con le #cicatrici: #testimonianze, #racconti, #arte nell'ambito della campagna 2023 di #sensibilizzazi… - comunepordenone : La #principessa con le #cicatrici: #testimonianze, #racconti, #arte nell'ambito della campagna 2023 di… -